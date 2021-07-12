Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Италия — Англия, результат матча 11 июля 2021, счёт 1:1 (3:2), чемпионат Европы по футболу — 2020

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 июля, сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за «трёх львов» отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил равенство на табло, переведя игру в экстра-таймы.

В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачнее и мастеровитее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии. Решающий пенальти в составе англичан не забил Букайо Сака.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.

Италия — чемпион Европы. Футбол победил (хоть и по пенальти) Италия — чемпион Европы. Футбол победил (хоть и по пенальти)
ЧЕ-2020 - финальный раунд. Финал
11 июля 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Италия
Окончен
1 : 1
3 : 2
Англия
0:1 Шоу – 2'   1:1 Бонуччи – 67'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021