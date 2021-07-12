Саутгейт сделал обратную замену Хендерсона на 120-й минуте
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сделал обратную замену, убрав полузащитника Джордана Хендерсона на 120-й минуте матча финала Евро-2020 со сборной Италии.
Хендерсон появился на поле на 74-й минуте матча, а в конце дополнительного времени был заменён на Джейдона Санчо.
Сегодня, 11 июля, сборная Италии встречается с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия).
Встречу финала Евро-2020 обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — Карлос Дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).
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