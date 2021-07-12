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Роберто Манчини заплакал после победы на чемпионате Европы со сборной Италии

Роберто Манчини заплакал после победы на чемпионате Европы со сборной Италии
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не сдерживал эмоций после финального матча чемпионата Европы — 2020 с командой Англии. Камеры выхватили момент, когда наставник итальянцев вытирал слёзы.

Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году, когда покинул «Зенит», с которым ему не удалось добиться высоких результатов.

Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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