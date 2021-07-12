Сборная Англии выступила с заявлением после поражения в финале Евро-2020

Сборная Англии по футболу выступила с заявлением после поражения в финале чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии (1:1, 2:3 по пенальти).
«Это было словно путешествие. Как нацию нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжёлых лет.
Этого не должно было случиться, но эта команда только в начале пути. Они будут по-прежнему вызывать чувство гордости как на поле, так и за его пределами», — написала пресс-служба сборной Англии в «Твиттере».
Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Обладателем трофея стала национальная команда Италии, которая в финальном матче континентального первенства обыграла сборную Англии в серии пенальти (1:1, 3:2).
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