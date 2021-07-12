«Зенит» поздравил своего тренера с победой на чемпионате Европы — 2020

Тренер «Зенита» по физической подготовке Андреа Сканавино выиграл чемпионат Европы — 2020 в качестве одного из ассистентов наставника сборной Италии Роберто Манчини. Последний также ранее работал в стане сине-бело-голубых, но расторг контракт с российским клубом в 2018 году.



«Зенит» в «Твиттере» поздравил Сканавино с чемпионством и опубликовал ставший уже традиционным мем с комментатором Геннадием Орловым (намёк на зенитовский след).

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.