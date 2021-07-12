Беспроигрышная серия сборной Италии насчитывает уже 34 матча. До рекорда — одна игра

Вчера, 11 июля, сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, сборная Италии не проигрывает уже в 34 матчах подряд, из которых победами завершились 27. Последнее поражение она потерпела в сентябре 2018 года в матче с Португалией. Рекордсменами являются сборные Испании и Бразилии, в активе которых серии из 35 игр.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.