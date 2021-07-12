Уткин: очень рад фиаско Саутгейта, трусы ждут в очереди

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о поражении сборной Англии в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с командой Италии. Англичанами руководил экс-защитник Гарет Саутгейт, которого на Евро критиковали за оборонительный футбол.



«Я очень рад фиаско Саутгейта. Трусы ждут в очереди. Вот и пусть ждёт», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.