Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бонуччи — англичанам: футбол едет в Рим. В Рим!

Бонуччи — англичанам: футбол едет в Рим. В Рим!
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи потроллил англичан после финального матча чемпионата Европы — 2020. Перед игрой болельщики английской сборной пели известную песню и регулярно повторяли, что «футбол вернётся домой» (намёк на чемпионство родоначальников футбола англичан).

«Футбол едет в Рим. В Рим!» — прокричал Бонуччи в камеру на английском языке сразу после того, как итальянцы выиграли поединок.

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

Потрясающая развязка финала Евро-2020. Италия оставила Англию без золота Потрясающая развязка финала Евро-2020. Италия оставила Англию без золота
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021