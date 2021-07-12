Бонуччи — англичанам: футбол едет в Рим. В Рим!

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи потроллил англичан после финального матча чемпионата Европы — 2020. Перед игрой болельщики английской сборной пели известную песню и регулярно повторяли, что «футбол вернётся домой» (намёк на чемпионство родоначальников футбола англичан).



«Футбол едет в Рим. В Рим!» — прокричал Бонуччи в камеру на английском языке сразу после того, как итальянцы выиграли поединок.



Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.