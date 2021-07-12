Экс-футболист ЦСКА стал лучшим ассистентом Евро-2020

Чемпионат Европы — 2020 подошёл к своему завершению. Лучшим ассистентом континентального первенства стал полузащитник сборной Швейцарии Стивен Цубер — на его счету четыре результативные передачи в четырёх матчах. Примечательно, что в своё время футболист защищал цвета московского ЦСКА.
Напомним, лучшим бомбардиром Евро-2020 стал нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, а лучшим игроком турнира признан итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Обладателем трофея стала национальная команда Италии, которая в финале обыграла Англию в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:2).
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