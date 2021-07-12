Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результат финальной встречи Евро-2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен.).
«Увлекательная и интересная игра выдалась. После забитого гола англичане смутились, перестали играть в свой футбол. Давление, которое было оказано итальянцами, точно сказалось — хозяева были зажатыми и, как следствие, отдали инициативу сопернику. В футболе тяжело удержать минимальный счёт — итальянцы забили и дело дошло до пенальти, а одиннадцатиметровые англичане никогда хорошо не били. Я говорил, что если дело дойдёт до пенальти, то Англия проиграет — так и случилось.
Что касается решений Саутгейта, поймите, тренерскому штабу виднее. Видимо, к такому сценарию готовились — отрабатывали на тренировке. Все понимали, что дело может дойти до пенальти, и, по мнению тренеров, Рашфорд и Санчо хорошо били пенальти. Итог мы знаем: оказалось, что не очень хорошо.
Было очевидно, что англичане должны были побеждать в основное время. Итальянцы — молодцы! То, что хотели, — они выполнили. Весь турнир прошли чётко и грамотно. Жалко англичан, но что поделать. Удача повернулась лицом к итальянцам.
Болельщики называют Саутгейта физруком? Если «физрук» доходит до финала, то что можно говорить о наших тренерах? Как вы себе вообще представляете, чтобы физрук дошёл до финала? Чем руководствуются и мыслят болельщики — не очень понятно. Саутгейта нельзя называть физруком. Ребята, поймите же, физрук до финала не дойдёт. Назовите мне хоть одного такого, кто дошёл до финала? Думаю, это неправильное выражение.
Если бы у нас в России были такие… Мы были за, чтобы такие «физруки» тренировали сборную России и доходили до финала Евро. Это было бы неплохо», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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