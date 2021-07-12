Канчельскис: Саутгейт — физрук? Мы были бы за то, чтобы такие «физруки» тренировали Россию

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результат финальной встречи Евро-2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен.).



«Увлекательная и интересная игра выдалась. После забитого гола англичане смутились, перестали играть в свой футбол. Давление, которое было оказано итальянцами, точно сказалось — хозяева были зажатыми и, как следствие, отдали инициативу сопернику. В футболе тяжело удержать минимальный счёт — итальянцы забили и дело дошло до пенальти, а одиннадцатиметровые англичане никогда хорошо не били. Я говорил, что если дело дойдёт до пенальти, то Англия проиграет — так и случилось.

Что касается решений Саутгейта, поймите, тренерскому штабу виднее. Видимо, к такому сценарию готовились — отрабатывали на тренировке. Все понимали, что дело может дойти до пенальти, и, по мнению тренеров, Рашфорд и Санчо хорошо били пенальти. Итог мы знаем: оказалось, что не очень хорошо.

Было очевидно, что англичане должны были побеждать в основное время. Итальянцы