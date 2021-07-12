Губерниев: Англия не должна была победить. Пусть проигравший плачет

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение о победе сборной Италии в финале чемпионата Европы — 2020 над сборной Англии (1:1, 3:2 пен.).

«Англичане подошли ко всему самоуверенно и серьёзно: вот это вот It’s coming home, Королева, Саутгейт, который обращается к нации. Их занесло на этом вираже оценки ситуации. Италия выиграла справедливо. Англия не играла как настоящий чемпион. Пикфорд — красавец, но по игре было заметно, что Италия — настоящий чемпион.

Англию мне даже не жалко, пусть проигравший плачет. Это спорт. Люди, играющие в финале в антифутбол, не должны побеждать. А итальянцы играли сердцем, несмотря на все проблемы. Вратарь у них грандиозный. Для меня образцом был всегда Дзофф. Теперь в моём сердце навеки поселился Доннарумма. Он очень мощный. Просто феноменальный вратарь. Поэтому Италию — с победой, Англия не должна была выиграть турнир», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.