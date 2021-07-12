Губерниев: кто знает, не обожгись Манчини в «Зените», может, и не выиграл бы Евро

Популярный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе главного тренера Роберто Манчини, который привёл национальную сборную Италии к триумфу на Евро-2020.

«Итальянцы не стеснялись прибегать к натурализации. У них три бразильца. Поэтому нам надо точечно к этому тоже подходить. Если на дефицитную позицию нет своего сильного игрока. Ничего такого в этом нет, Италия вот чемпион Европы. Нам надо своих футболистов полюбить по-настоящему. Мы вообще своих спортсменов не любим. Мы должны ими интересоваться, а спортсмены должны понимать, что ими интересуются. Это дорога с двусторонним движением.

Манчини грандиозен и гений, а Саутгейт не гений. Хороший мужик, но не орёл. Слова Дзюбы? Капелло в сборной был с проблемами, Манчини в «Зените» — тоже, Пихлер в биатлоне тоже кое-как тренировал. Может, не обожгись так Манчини в Питере, не было бы этого успеха. Это хороший урок для нас», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.