Жоржиньо — 10-й футболист, выигравший чемпионат Европы и Лигу чемпионов в одном сезоне

29-летний полузащитник сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо вписал своё имя в историю, став одним из немногих игроков, которому покорилось редкое статистическое достижение, о котором сообщает УЕФА в «Твиттере».
Как отмечает источник, Жоржиньо стал лишь десятым футболистом, которому удалось выиграть чемпионат Европы и Лигу чемпионов в одном сезоне.
В минувшем сезоне за «Челси» Жоржиньо принял участие в 43 встречах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. На Евро — 2020 он провёл семь матчей, не отметившись результативными действиями.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.
- 12 июля 2021
-
03:37
-
03:16
-
03:04
-
02:48
-
02:37
-
02:20
-
02:13
-
02:04
-
01:57
-
01:51
-
01:49
-
01:43
-
01:41
-
01:38
-
01:37
-
01:36
-
01:33
-
01:27
-
01:26
-
01:25
-
01:18
-
01:17
-
01:12
-
01:12
-
01:07
-
00:58
-
00:55
-
00:54
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:22
-
00:04
- 11 июля 2021
-
23:58
-
23:53