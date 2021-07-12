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Жоржиньо — 10-й футболист, выигравший чемпионат Европы и Лигу чемпионов в одном сезоне

Жоржиньо — 10-й футболист, выигравший чемпионат Европы и Лигу чемпионов в одном сезоне
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29-летний полузащитник сборной Италии и лондонского «Челси» Жоржиньо вписал своё имя в историю, став одним из немногих игроков, которому покорилось редкое статистическое достижение, о котором сообщает УЕФА в «Твиттере».

Как отмечает источник, Жоржиньо стал лишь десятым футболистом, которому удалось выиграть чемпионат Европы и Лигу чемпионов в одном сезоне.

В минувшем сезоне за «Челси» Жоржиньо принял участие в 43 встречах во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами. На Евро — 2020 он провёл семь матчей, не отметившись результативными действиями.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.

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