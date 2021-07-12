«Мечта стала явью». Кьеллини – о победе на чемпионате Европы – 2020

36-летний защитник и капитан сборной Италии Джорджио Кьеллини высказался о победе над Англией (1:1, 3:2 пен.) в финале чемпионата Европы – 2020.
«Была сложная игра. Мы начали наихудшим образом. Нам пришлось сложно, тем более что болельщики на трибунах заряжали соперника дополнительной энергией. Но мы сохранили спокойствие и самообладание — это было важно. Мы начали играть. Мы поговорили в перерыве, обсудили, что надо наладить игру в пас, наладить удары по воротам. Решили, что единственный способ победить, — это взять игру под контроль.
Большая история… Мечта стала явью. Реально, это просто невероятно. Когда только начинали этот забег, то уже ощущали в воздухе чудесное присутствие сказки. С каждым днем это ощущение только росло. В своих мыслях мы представляли картинку с изображением Каннаваро с трофеем в руках (на ЧМ-2006. – прим. «Чемпионата»), и это принесло нам удачу», — приводит слова Кьеллини официальный сайт УЕФА.
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