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Эмерсон: сборная Италии надеялась выиграть Евро-2020 с первых дней совместных тренировок

Эмерсон: сборная Италии надеялась выиграть Евро-2020 с первых дней совместных тренировок
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26-летний защитник сборной Италии Эмерсон прокомментировал победу «скуадры адзурры» на чемпионате Европы – 2020.

«Восхитительный вечер. Мы все мечтали об этом моменте. Сегодня наконец мы выиграли чемпионат Европы, на что мы надеялись с первого дня совместной тренировки.

Сейчас мы должны хорошенько отпраздновать победу. Мы не сдались после быстро пропущенного мяча. Игра продлилась 120 минут, нас было не сломить на протяжении всей встречи, в этом вся сила сборной Италии. Мы бились в поте лица по последней минуты и снова победили в серии пенальти. Я очень рад и за команду, и за болельщиков», — цитирует Эмерсона официальный сайт УЕФА.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.

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