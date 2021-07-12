«Арсенал» поддержал Сака, нереализовавшего решающий пенальти в игре с Италией

Пресс-служба лондонского «Арсенала» в «Твиттере» выразила поддержку 19-летнему полузащитнику Букайо Сака, который в составе сборной Англии в финальном матче чемпионата Европы – 2020 с Италией (1:1, 2:3 пен.) не сумел реализовать решающий пенальти в послематчевой серии, в результате чего «скуадра адзурра» отпраздновала триумф на турнире.

«Футбол может быть таким жестоким. Но за твои качества, характер и храбрость… Мы всегда будем гордиться тобой. Ждём твоего возвращения в расположение клуба», — гласит публикация «Арсенала» в «твиттере».

В минувшем сезоне Сака провёл за лондонский «Арсенал» 46 матчей, в которых ему удалось отметиться 7 забитыми мячами и 10 результативными передачами. За Англию на Евро-2020 он отыграл 4 матча из 7, в которых не записал на свой счёт результативных действий.