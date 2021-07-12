Италии потребовалось 53 года, чтобы выиграть второй трофей чемпионата Европы

Вчера, 11 июля, сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Как сообщает Opta Paolo в «Твиттере», Италия выиграла свой второй трофей чемпионата Европы спустя 53 года после своего первого титула (1968). Это самая большая разница для одной сборной в истории соревнований.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург. Победителем турнира стала национальная команда Италии.