Коваленко может перейти из «Аталанты» в «Эмполи»

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Эмполи» может арендовать 25-летнего украинца у клуба из Бергамо.
В завершившемся сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты за итальянский клуб. Он перешёл в «Аталанту» в январе 2021 года из «Шахтёра».
Добавим, в «Аталанте» выступает ещё один украинец – Руслан Малиновский, а также россиянин Алексей Миранчук. В прошедшем чемпионате Италии клуб из Бергамо с 78 очками занял третье место, уступив одно очко «Милану» и 13 – «Интеру».
«Эмполи» с 73 очками завершил сезон на первом месте в Серии В и вышел в Серию А. Второе место в Серии В заняла «Салернитана», третью путёвку в чемпионат страны завоевала «Венеция».
- 12 июля 2021
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