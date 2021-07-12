Коваленко может перейти из «Аталанты» в «Эмполи»

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Эмполи» может арендовать 25-летнего украинца у клуба из Бергамо.

В завершившемся сезоне Коваленко сыграл всего 4 минуты за итальянский клуб. Он перешёл в «Аталанту» в январе 2021 года из «Шахтёра».

Добавим, в «Аталанте» выступает ещё один украинец – Руслан Малиновский, а также россиянин Алексей Миранчук. В прошедшем чемпионате Италии клуб из Бергамо с 78 очками занял третье место, уступив одно очко «Милану» и 13 – «Интеру».

«Эмполи» с 73 очками завершил сезон на первом месте в Серии В и вышел в Серию А. Второе место в Серии В заняла «Салернитана», третью путёвку в чемпионат страны завоевала «Венеция».