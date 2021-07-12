Италия – чемпион Европы спустя 53 года, Джокович – победитель Уимблдона. Главное к утру

Сборная Италии в финале Евро-2020 в серии пенальти обыграла англичан и стала чемпионом спустя 53 года, а сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти.
2. Бонуччи признан лучшим игроком финального матча Евро-2020 Италия – Англия.
3. Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.
4. Новак Джокович в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон.
5. «Спартак» разгромил «Сочи» в матче предсезонного турнира.
6. Макгрегор: операция прошла отлично, чувствую себя потрясающе.
7. «Локомотив» обыграл словенский «Целе» благодаря автоголу.
8. Сборная Англии выступила с заявлением после поражения в финале Евро-2020.
9. Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу в матче с «Карлсруэ».
10. Экс-футболист ЦСКА стал лучшим ассистентом Евро-2020.
11. Дзюба – лидер Евро-2020 по общему количеству и по выигранным воздушным единоборствам.
12. «Милуоки» обыграл «Финикс» в финале НБА и сократил отставание в серии, у Янниса 41 очко.
- 12 июля 2021
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