Италия – чемпион Европы спустя 53 года, Джокович – победитель Уимблдона. Главное к утру

Сборная Италии в финале Евро-2020 в серии пенальти обыграла англичан и стала чемпионом спустя 53 года, а сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон. Главные новости к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти.

2. Бонуччи признан лучшим игроком финального матча Евро-2020 Италия – Англия.

3. Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020.

4. Новак Джокович в шестой раз в карьере выиграл Уимблдон.

5. «Спартак» разгромил «Сочи» в матче предсезонного турнира.

6. Макгрегор: операция прошла отлично, чувствую себя потрясающе.

7. «Локомотив» обыграл словенский «Целе» благодаря автоголу.

8. Сборная Англии выступила с заявлением после поражения в финале Евро-2020.

9. Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу в матче с «Карлсруэ».

10. Экс-футболист ЦСКА стал лучшим ассистентом Евро-2020.

11. Дзюба – лидер Евро-2020 по общему количеству и по выигранным воздушным единоборствам.

12. «Милуоки» обыграл «Финикс» в финале НБА и сократил отставание в серии, у Янниса 41 очко.