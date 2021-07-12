Джанлуиджи Доннарумма: сборная Италии сотворила нечто экстраординарное

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии (1:1, 3:2 — по пенальти). Напомним, голкипер был признан лучшим игроком Евро-2020.



«Мы сотворили нечто экстраординарное. Мы счастливы. Мы не были готовы уступать ни миллиметра поля. Вы все знаете, с чего мы начинали. У нас фантастическая команда, и мы заслужили победу.



Быстрый пропущенный гол мог бы сломить нас, но мы не та команда, которая будет сдаваться. Было непросто, но мы дали блестящий бой. Мы доминировали на протяжении основной части матча. Мы все заслужили это», — приводит слова Доннаруммы пресс-служба УЕФА.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.