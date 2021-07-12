Бонуччи: мы слышали каждый день, что кубок вернётся в Лондон, и это нас разозлило

Защитник сборной Италии и автор забитого мяча в финальном матче Евро-2020 с национальной командой Англии Леонардо Бонуччи рассказал о том, что лозунги англичан по-спортивному разозлили итальянцев.

«Мы слышали изо дня в день, начиная со среды после игры с Данией, что кубок вернётся домой, в Лондон. Это по-спортивному разозлило нас.

Жаль их, но на самом деле кубок полетит в Рим, и теперь итальянцы сполна могут насладиться этим.

Эта победа действительно доказывает, что нужно только постараться дать себе толчок, чтобы вернуться на вершину.



Вы должны хотеть этого больше всего на свете. Это возрождение итальянского футбола, и я уверен, что эта команда и этот великий тренер ещё не раз попадут в заголовки газет.



Мы верили в это с самого первого дня, когда ещё только начались сборы.



Мы никогда не уставали быть вместе или проводить время друг с другом, у нас было горячее желание оставаться едиными, это невероятно», — приводит слова Бонуччи Sky Sports.