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Гарри Магуайр: я убит горем, разочарован, опустошён

Гарри Магуайр: я убит горем, разочарован, опустошён
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Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал поражение в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии.

«Я убит горем, разочарован, опустошён. Все ребята опустошены. Мы отдали всё. Мы отдали абсолютно всё на поле», — приводит слова Магуайра пресс-служба УЕФА.

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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