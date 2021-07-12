Гарри Магуайр: я убит горем, разочарован, опустошён

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр прокомментировал поражение в финальном матче чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Италии.



«Я убит горем, разочарован, опустошён. Все ребята опустошены. Мы отдали всё. Мы отдали абсолютно всё на поле», — приводит слова Магуайра пресс-служба УЕФА.



Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.