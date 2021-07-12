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«Он в безопасности». Бонуччи выложил фотографию с кубком чемпионата Европы

Защитник сборной Италии и автор гола в финале Евро-2020 Леонардо Бонуччи выложил в своём «Инстаграме» совместное фото с капитаном команды Джорджо Кьеллини, на котором футболисты лежат с кубком.

«Не волнуйтесь, он в безопасности. Мы защищаем его», — подписал фотографию Бонуччи.

Публикация полностью доступна в «Инстаграме» Леонардо Бонуччи.

Финальный матч Евро-2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.

Лучшим игроком встречи был признан 34-летний Бонуччи.

Леонардо принял участие во всех семи матчах чемпионата Европы – 2020, при нём Италия трижды сыграла на ноль.