Принц Уильям посетил раздевалку сборной Англии после финала Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о визите принца Уильяма в раздевалку команды после поражения в финале чемпионата Европы — 2020 с Италией.
«По понятным причинам игроки были очень тихими. Герцог Кембриджский спустился, чтобы увидеться с футболистами в раздевалке. Он справедливо поблагодарил их за то, что они сделали, и похвалил команду», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
- 12 июля 2021
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