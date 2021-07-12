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Принц Уильям посетил раздевалку сборной Англии после финала Евро-2020

Принц Уильям посетил раздевалку сборной Англии после финала Евро-2020
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о визите принца Уильяма в раздевалку команды после поражения в финале чемпионата Европы — 2020 с Италией.

«По понятным причинам игроки были очень тихими. Герцог Кембриджский спустился, чтобы увидеться с футболистами в раздевалке. Он справедливо поблагодарил их за то, что они сделали, и похвалил команду», — приводит слова Саутгейта пресс-служба УЕФА.

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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