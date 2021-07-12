Хендерсон: поражение будет грызть нас изнутри, но мы должны использовать это как топливо

Полузащитник сборной Англии по футболу Джордан Хендерсон прокомментировал поражение национальной команде Италии в финале чемпионата Европы — 2020.

«Я знаю, что сейчас это разочаровывает, но мы уедем и сделаем небольшой перерыв. Конечно, это будет грызть нас изнутри, но мы должны использовать это как топливо, чтобы добиваться большего и продолжать подталкивать друг друга.



То, что мы создали на этом турнире, — это нечто особенное, и мы надеемся, что сможем вернуться. Я уверен, что нам это по силам, мы в хорошей форме, а ведь через 16 месяцев нас ждёт Катар.



Я очень горжусь ребятами и с нетерпением жду продолжения. Для болельщиков, для страны мы оставили всё на поле, чтобы попытаться победить, но, к сожалению, нам не удалось этого сделать.



Когда дело доходит до пенальти, это своего рода лотерея, и может случиться всё что угодно. Мы всегда отрабатываем их, особенно на турнирах. Доннарумма — очень хороший вратарь, он очень большой, и ему трудно забить. Так что ребята проявили мужество, исполняя пенальти, и, конечно, теперь извлекут уроки из этого опыта», — приводит слова Хендерсона BT Sport.