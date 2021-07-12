Гари Линекер: Англия должна играть в более атакующий футбол. Такое ощущение, что мы боимся

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер высказался по поводу игры национальной команды, которая вчера уступила сборной Италии в финальном матче Евро-2020.

«Сборная Англии должна найти способ стать более атакующей командой. У нас очень много талантливых игроков нападения, но иногда складывается впечатление, что мы сами боимся использовать это преимущество», — написал Линекер в своём «твиттере».

Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.