Дзюба и Белотти чаще всех попадали в офсайд на чемпионате Европы

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба чаще других попадал в офсайд на прошедшем чемпионате Европы — 2020, а именно семь раз. Первую строчку по данному показателю с российским игроком разделил футболист сборной Италии Андреа Белотти.



Шесть раз в офсайд попадал итальянский нападающий Чиро Иммобиле. Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку и швейцарский нападающий Марио Гавранович по пять раз оказывались в положении «вне игры». По четыре раза в офсайд попадали Килиан Мбаппе (Франция), Рахим Стерлинг (Англия), Лоренцо Инсинье (Италия), Альваро Мората (Испания), Бурак Йылмаз (Турция).

Напомним, победу в финале Евро-2020 одержала сборная Италии. Итальянцы одолели национальную команду Англии в серии пенальти (1:1, 3:2 — по пенальти).