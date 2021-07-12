Дзюба и Белотти чаще всех попадали в офсайд на чемпионате Европы
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба чаще других попадал в офсайд на прошедшем чемпионате Европы — 2020, а именно семь раз. Первую строчку по данному показателю с российским игроком разделил футболист сборной Италии Андреа Белотти.
Шесть раз в офсайд попадал итальянский нападающий Чиро Иммобиле. Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку и швейцарский нападающий Марио Гавранович по пять раз оказывались в положении «вне игры». По четыре раза в офсайд попадали Килиан Мбаппе (Франция), Рахим Стерлинг (Англия), Лоренцо Инсинье (Италия), Альваро Мората (Испания), Бурак Йылмаз (Турция).
Напомним, победу в финале Евро-2020 одержала сборная Италии. Итальянцы одолели национальную команду Англии в серии пенальти (1:1, 3:2 — по пенальти).
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