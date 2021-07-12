Гари Невилл: не время критиковать тактику и пенальтистов, Англия гордится своей сборной

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл прокомментировал выступление национальной команды на минувшем чемпионате Европы, где англичане уступили в финале сборной Италии в серии послематчевых пенальти.

«Саутгейт привёл нас в финал, будучи прагматичным тренером. Игроки отдали все силы. Сейчас не время критиковать тактику и пенальтистов. Англия гордится вами. Евро-2020 — это всё, что нужно стране.

Я сомневаюсь, что Англия дошла бы до финала, если бы попыталась играть в остроатакующий футбол. Думаю, Гарет знал, что для выхода в финал он должен играть определённым образом, что он и сделал. В конце концов всё сводится к таким мелочам, как пенальти.

Италия была великолепна — поздравляю их — но мы все должны быть невероятно горды. Мы были намного более зрелыми на этом турнире. Нам нужно поддержать этих парней, когда возобновится Премьер-лига, показать единство и сострадание», — приводит слова Невилла Sky Sports.