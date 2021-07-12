«Ешьте больше макарон». Бонуччи посмеялся над фанатами сборной Англии после финала Евро

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подшутил над болельщиками национальной команды Англии после победы в финале чемпионата Европы — 2020.



Как сообщает Goal.com, на почётном круге Бонуччи смеялся над английскими болельщиками, крича: «Ешьте пасту! Вам нужно есть больше макарон!»



Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.