«Ешьте больше макарон». Бонуччи посмеялся над фанатами сборной Англии после финала Евро
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подшутил над болельщиками национальной команды Англии после победы в финале чемпионата Европы — 2020.
Как сообщает Goal.com, на почётном круге Бонуччи смеялся над английскими болельщиками, крича: «Ешьте пасту! Вам нужно есть больше макарон!»
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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