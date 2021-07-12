Джек Грилиш: я сказал, что хочу пробить пенальти! Но тренер принял другое решение

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш эмоционально отреагировал на обвинения некоторых аналитиков в том, что он не вызвался бить пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020. Игрок «Астон Виллы» утверждает, что он был готов исполнить удар, но главный тренер команды сделал выбор в пользу другого футболиста.

«Я сказал, что хочу пробить! Тренер принял так много правильных решений на этом турнире, и сегодня он сделал это. Но я не хочу, чтобы люди говорили, что я не вызывался бить пенальти, когда на самом деле сказал, что возьмусь...», — написал Грилиш в своём «твиттере».

Напомним, что в серии пенальти со сборной Италии англичане промахнулись трижды: все три попытки не реализовали молодые футболисты.