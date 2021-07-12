«Следуя традиции Каннаваро». Кьеллини провёл ночь в постели с кубком Евро

36-летний капитан сборной Италии по футболу Джорджо Кьеллини выложил в «Инстаграм» фотографию кубка чемпионата Европы, который лежал на кровати.
«Следуя традиции великого маэстро Каннаваро», — подписал фотографию Кьеллини, делая отсылку к знаменитому случаю с Фабио Каннаваро, который отправился спать с трофеем после победы на ЧМ-2006.
«Капитан, благодаря всем вам быть итальянцем сегодня ещё прекраснее. Береги малышку», — ответил Фабио в комментариях.
Публикацию можно посмотреть в «Инстаграме» Джорджо Кьеллини.
Италия во второй раз в своей истории стала триумфатором чемпионата Европы. Также на счету «скуадры адзурры» 4 титула чемпионов мира, последний из которых был выигран в 2006-м. Капитаном той команды был Фабио Каннаваро, который в тот же год выиграл «Золотой мяч».
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