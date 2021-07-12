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Песков заявил, что Кремль не будет «поворачиваться всеми башнями» к футболу

Песков заявил, что Кремль не будет «поворачиваться всеми башнями» к футболу
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что проблемами национальной команды страны по футболу должны заниматься профессионалы.

«Можно ли рассчитывать, что Кремль всеми башнями повернётся к футболу? Нет, это не функция Кремля. Никакие башни поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы. Глава государства много делает для развития спорта, а всё остальное — это работа профессионалов», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

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