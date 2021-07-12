«Невежественные крысы». Фердинанд — о фанатах, оскорбляющих игроков сборной Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал расистские оскорбления в адрес игроков английской национальной команды после финала Евро-2020 с Италией.
«Мне кажется безумным, что после 120 минут футбола и серии пенальти у многих резко изменилось отношение к некоторым игрокам сборной Англии. Сразу после матча социальные сети превратились в токсичное и расистское пространство для невежественных и трусливых крыс, которые начали извергать свои отвратительные эмоции. Прячась за профилями в соцсетях, эти мерзкие люди могут постоянно оскорблять английских футболистов, зная, что они в безопасности из-за своей анонимности», — приводит слова Фердинанда BBC.
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
- 12 июля 2021
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