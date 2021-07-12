УЕФА выступил с заявлением по поводу расизма, который проявили фанаты после Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением по поводу расистских комментариев болельщиков в социальных сетях по окончании финальной игры между сборными Англии и Италии.
«УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро, которым нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призыв английской ФА к максимально строгому наказанию», — написали в официальном «твиттере» УЕФА.
Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти). После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.
- 12 июля 2021
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