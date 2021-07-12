Итальянцы танцуют, поют и обливаются шампанским в раздевалке после победы на Евро. Видео
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В сети появилось видео, на котором игроки сборной Италии по футболу празднуют победу на чемпионате Европы — 2020. Футболисты поют песни, танцуют и обливают друг друга шампанским.
Права на видео принадлежат УЕФА. Видео можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.
Напомним, основное и дополнительное время финального матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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