Итальянцы танцуют, поют и обливаются шампанским в раздевалке после победы на Евро. Видео

В сети появилось видео, на котором игроки сборной Италии по футболу празднуют победу на чемпионате Европы — 2020. Футболисты поют песни, танцуют и обливают друг друга шампанским.

Права на видео принадлежат УЕФА. Видео можно посмотреть в «твиттере» УЕФА.

Напомним, основное и дополнительное время финального матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды (1:1, 3:2 — по пенальти).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.