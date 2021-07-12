Кавазашвили: как у Дзюбы язык поворачивается что-то говорить о Манчини? Пусть задумается

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о серии пенальти в финале Евро-2020 Италия — Англия (1:1, 3:2 — по пенальти), а также поделился мнением о словах форварда сборной России Артёма Дзюбы, который ранее неоднозначно оценивал работу наставника итальянской национальной команды Роберто Манчини.

«Сложно осуждать решение Саутгейта. Думаю, он заранее определил состав пенальтистов. Это несчастье для тренера и игроков. Я уверен, что ни один из футболистов не допустил бы такой оплошности на тренировке. Стоить отметить, что оба вратаря сыграли просто прекрасно. Этот чемпионат Европы подарил нам замечательных вратарей-профессионалов. Финал был эталоном футбола высочайшего уровня. Бог показал нам это и сказал: «Учитесь, как надо играть в футбол!»



Если Дзюба сказал, что Манчини плохой тренер… Уж простите, но как футболист, играющий вполсилы, может что-то говорить о тренере высочайшего уровня? Роберто Манчини довёл команду до финала чемпионата Европы, а сборная Италии под его руководством перевалила за 30 матчей без поражений. Как может такой футболист, как Дзюба, что-то о нём говорить? Как у него только язык поворачивается? Пускай он задумается — в дальнейшей жизни это будет ему полезно», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.