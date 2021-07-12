Полиция расследует дело о вандализме в отношении граффити с изображением Маркуса Рашфорда

Изображение форварда сборной Англии Маркуса Рашфорда на стене дома в Витингтоне подверглось акту вандализма. Полиция Великобритании уже начала расследование по этому делу.

«Это отвратительное поведение, и оно абсолютно нетерпимо.



Большой Манчестер гордится тем, что состоит из множества разнообразных общин, и преступления на почве ненависти в любой форме совершенно неприемлемы и не приветствуются в нашем городе.



Мы очень серьёзно относимся к преступлениям такого рода, и в настоящее время начато расследование. Если кто-то располагает какой-либо информацией, которая может помочь установить личность преступника, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам», — заявили в полиции.

Напомним, что после финального матча Евро-2020 темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений.