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Кокорин поздравил Манчини с победой сборной Италии в финале Евро-2020

Кокорин поздравил Манчини с победой сборной Италии в финале Евро-2020
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поздравил главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в финале чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии. Напомним, Кокорин работал под руководством Манчини в «Зените».

«Поздравляю, Мистер», — написал Кокорин на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина

Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.

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