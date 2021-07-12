Кокорин поздравил Манчини с победой сборной Италии в финале Евро-2020

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поздравил главного тренера сборной Италии Роберто Манчини в финале чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Англии. Напомним, Кокорин работал под руководством Манчини в «Зените».
«Поздравляю, Мистер», — написал Кокорин на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
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