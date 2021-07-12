Миранчук поздравил партнёров по «Аталанте» с победой на чемпионате Европы — 2020

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук поздравил партнёров по клубу из Бергамо, Маттео Пессину и Рафаэла Толоя, выступающих за сборную Италии, с победой на Евро-2020.
«Поздравляю, парни», — написал Миранчук на своей странице в «Инстаграме» и опубликовал фото игроков.
Фото: «Инстаграм» Алексея Миранчука
Матч финала чемпионата Европы — 2020 Италия — Англия проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.
- 12 июля 2021
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