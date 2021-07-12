Сборная Италии вернулась в Рим после победы на чемпионате Европы. Видео

Сборная Италии по футболу вернулась в Рим после триумфа на чемпионате Европы — 2020. Болельщики бурно встретили тренерский штаб и игроков на родине.

Напомним, в финальной игре Евро-2020 сборная Италии встречалась с командой Англии. Основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались итальянцы. Благодаря этой победе они во второй раз в истории стали триумфаторами континентального первенства. Также на счету «Скуадра адзурра» четыре титула чемпионов мира.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи проходили с 11 июня сразу в нескольких европейских городах, среди которых был Санкт-Петербург.