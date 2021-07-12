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Хавбек «Рубина» Игорь Коновалов перешёл в «Ахмат» на правах аренды

Хавбек «Рубина» Игорь Коновалов перешёл в «Ахмат» на правах аренды
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«Ахмат» арендовал полузащитника казанского «Рубина» Игоря Коновалова, сообщает пресс-служба грозненской команды. Арендное соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Футболист проходит учебно-тренировочные сборы в расположении грозненского клуба. За «Ахмат» Коновалов будет играть под номером 11. Желаем Игорю удачи и ярких игр!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

Коновалов выступает за «Рубин» с 2018 года. В январе текущего года полузащитник был арендован тульским «Арсеналом». В прошлом сезоне Коновалов принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги за «Рубин» и в девяти встречах чемпионата страны за тульскую команду, однако не отметился результативными действиями.

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