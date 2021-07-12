Алексей Миранчук сделал прививку от коронавируса

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сделал прививку от COVID-19. Фото с вакцинации футболист опубликовал в «сториз» своего «инстаграма», не упомянув, каким именно антиковидным препаратом привился.

Напомним, сезон-2020/2021 стал первым в составе «Аталанты» для Алексея Миранчука, который отметился уникальным рекордом: он не только забил хотя бы один гол во всех соревнованиях, в которых принимал участие, но и сделал это в своих дебютных матчах. Всего он провёл 31 игру во всех соревнованиях (25 в Серии A, три — в Лиге чемпионов, три — в Кубке Италии), забил семь голов и отдал две голевые передачи.

Официальная статистика в Серии А: сыграл 745 минут, пробегал в среднем 5,22 км за игру, нанёс 17 ударов, создал девять голевых моментов, отдал пять ключевых передач, вернул владение 23 раза, заработал на себе 20 фолов. По итогам сезона Миранчук также попал в состав сборной России для участия в чемпионате Европы.