Холанд заступился за темнокожих англичан, не реализовавших пенальти в финале Евро

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд осудил дискриминацию и расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии, которые не забили пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 по пенальти).
Напомним, по случайному стечению обстоятельств получилось так, что одиннадцатиметровые в составе англичан не реализовали три темнокожих игрока — Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.
«Я не понимаю, почему всё ещё есть место для расизма и дискриминации. Мы никогда не устанем бороться против любой формы дискриминации. Вместо того, чтобы им аплодировать за то, что они проявили смелость и борются с последствиями, эти молодые люди подвергаются нападкам с расистскими оскорблениями. У меня нет слов», — написал Холанд в своём «твиттере».
- 12 июля 2021
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