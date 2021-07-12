Джикия: «Спартаку» ещё предстоит впитать все требования и идеи Руя Витории

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал уверенную победу своей команды в матче предсезонного турнира с «Сочи» (4:0).
«Этот радостный момент помог отвлечься психологически. Конечно, я бы не отказался от ещё нескольких выходных дней, но уже совсем скоро начинается новый сезон, нужно успеть к нему подготовиться.
Вчера мы одержали яркую победу над «Сочи», это всегда приятно. Все молодцы! Но прошло слишком мало времени, чтобы говорить об изменениях в нашей игре. К тому же футболисты только приезжают: вот сегодня вернулся Крал. Поэтому нам ещё предстоит впитать все требования и идеи нового главного тренера», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».
Напомним, вчера, 11 июля, московский «Спартак» встретился с «Сочи» в Кубке Матч Премьер. Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 4:0 в пользу красно-белых.
- 12 июля 2021
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