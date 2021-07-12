В Шотландии бурно празднуют победу Италии над Англией в финале Евро. Видео

После победы сборной Италии над Англией (1:1, 3:2 в серии пенальти) в финале Евро шотландские болельщики бурно праздновали триумф итальянцев.
Болельщики на площади в Глазго скандировали «Италия, Италия!» и размахивали итальянскими флагами.
11 июля сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2. Финал континентального первенства обслуживала бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом.
Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Своим первым голом за «трёх львов» отметился фланговый защитник Люк Шоу. Сборная Италии сравняла счёт на 67-й минуте матча. Автором гола стал Леонардо Бонуччи, который оказался самым расторопным после подачи с углового и восстановил равенство на табло, переведя игру в экстра-таймы.
В дополнительное время голов забито не было. Таким образом, чемпион Европы определился в серии послематчевых пенальти. Удачнее и мастеровитее в «футбольной лотерее» оказалась сборная Италии. Решающий пенальти в составе англичан не забил Букайо Сака.
- 12 июля 2021
-
20:09
-
20:01
-
19:53
-
19:27
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:54
-
18:22
-
18:20
-
18:17
-
18:15
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:31
-
16:49
-
16:44
-
16:35
-
16:31
-
16:29
-
16:13
-
16:10
-
15:56
-
15:52
-
15:50
-
15:42
-
15:32
-
15:13
-
15:08
-
14:55
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:28