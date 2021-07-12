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«Ахмат» проиграл чешскому «Словану», Уткин не забил пенальти

«Ахмат» проиграл чешскому «Словану», Уткин не забил пенальти
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В товарищеском матче грозненский «Ахмат» проиграл чешскому «Словану». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Либереца.

На 7-й минуте счёт открыл нападающий «Ахмата» Мохамед Конате, который реализовал пенальти. На 19-й минуте полузащитник грозненцев Даниил Уткин не забил с 11-метровой отметки — удар потащил вратарь. Полузащитник «Слована» Филип Гавелка сравнял счёт на 32-й минуте. Защитник Виталий Лысцов скинул головой, вынося мяч, и получилось на ногу игроку чехов, который отправил мяч в ворота. Спустя пять минут «Слован» забил похожий мяч — отличился Ян Матоушек. Лысцов снова выиграл воздух, вынес мяч, но никто не помешал нанести сильный и точный удар полузащитнику либерецкой команды.

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