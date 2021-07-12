Ролик Харламова с призывом «закрыть футбол в России» собрал миллионы просмотров

Известный комик и телеведущий Гарик Харламов выпустил в своём «инстаграме» ироничное видео, на котором предстал в образе Деда Макарова. В ролике он достаточно красочно высказался о провале сборной России на Евро и призвал «закрыть футбол» в стране. Данное видео стало вирусным на просторах Сети и уже собрало миллионы просмотров.
«Думаю вот что: давайте закроем к чертям (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») футбол вообще. Просто возьмём какой-нибудь огромный ключ и закроем к чертям (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») этот спорт, просто вычеркнем его из видов спорта, которые есть у нас в стране. Ну не умеем мы в него играть. Просто надо признать, что не умеем мы. Это просто данность, и всё. Сколько раз нужно обделаться (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»), чтобы это понять?
Обезьяну посади за руль и скажи: «Езжай от Москвы до Питера». Она же врежется (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») в первый же столб. Мы же обезьяну не посылаем на Формулу-1. А тут зачем тогда? Бразильцы не играют в хоккей, они признают: «Мы не будем, мы не можем». А мы-то чего лезем? Мы же во всём проигрываем: в скорости проигрываем, в тактике проигрываем, в мастерстве… хотя какое там мастерство? Проигрываем в распасовках, в стандартах. Во всём проигрываем, даже в силе воле проигрываем.
Вот Евро, пожалуйста, международная арена. Приехали, пафоса-то сколько: «Мы, мы, мы...». Счёт 3:0 в первой же игре с Бельгией. Лукаку даже не вспотел, он просто ходил по полю. Ему не хватало кальяна и девок каких-то вокруг, чтоб ему массаж делали, чтоб он вообще расслабленный был. Всё равно забил бы нам.
Черчесов выходит и говорит: «Это тактика у нас такая. Мы должны были проиграть (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») бельгийцам, собрать всю свою мощь и ударить по финнам». Собрали, 1:0 выиграли. Вот это и вся мощь. Скромная мощь была, но была», — сказал Харламов в видео.
Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.
- 12 июля 2021
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