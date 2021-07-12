«Локомотив» сообщил о проведении встречи с болельщиками, которая состоится в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.

«15 июля «Локомотив» проведёт онлайн-встречу с болельщиками. В связи с текущими ограничениями встреча будет проходить на нашем YouTube-канале, ориентировочное время начала — 14:00», — говорится в сообщении клуба.

Сезон для «Локомотива» начнётся матчем за Суперкубок России с «Зенитом». Встреча за титул пройдёт 17 июля. Чемпионат России команда Марко Николича начнёт домашним матчем с тульским «Арсеналом».



Сегодня в товарищеском матче «Локомотив» встречался с «Ростовом». Игра прошла на стадионе «Зафенштадион» в Бад-Блумау (Австрия) и завершилась победой ростовской команды со счётом 2:1.