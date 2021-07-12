«Уфа» проиграла чешской «Виктории» в товарищеском матче
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В товарищеском матче пльзеньская «Виктория» переиграла «Уфу». Встреча проходила на стадионе «Кайзервинкль» в Кёссене (Австрия) и завершилась со счётом 2:0.
На 18-й минуте счёт открыл защитник чешской команды Якуб Брабец. Во втором тайме полузащитник Ян Копиц увеличил преимущество «Виктории».
По итогам сезона-2020/2021 «Уфа» набрала 25 очков и заняла 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, сумев спастись от вылета в Футбольную национальную лигу. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров турнира вошли «Спартак» и «Локомотив».
Отметим, сегодня в товарищеском матче грозненский «Ахмат» проиграл чешскому «Словану». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Либереца.
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