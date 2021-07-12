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Появился заключительный выпуск ЕвроПодкаста. Почему так ненавидят сборную Англии?

Финал Евро, он же финал сезона «ЕвроПодкаста». Григорий Телингатер и Евгений Марков подробно обсудили матч Англия — Италия, а также поставили оценки всем участникам Евро.

Самые-самые сборные, игроки, тренеры и фанаты. Вспоминаем, обсуждаем и уже скучаем по Евро!

Канал Гриши Телингатера

Канал Евгения Маркова

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Таймкоды выпуска:

00:00 – Неожиданный привет от сборной России;

05:17 – Много про финал – удаления, Кьеза, фарт;

21:33 – Атмосфера финала = свинство и драки;

33:23 – Кто?! Кто бил пенальти за Англию?

39:51 – Лучшие сборные Евро (даже Австрия);

45:25 – Лучшие игроки Евро (не из России);

50:21 – Лучшие тренеры Евро (хвалим Саутгейта);

53:26 – Лучшие фанаты Евро (О, Дания!);

59:33 – Как Марков получил от англичанина на ЧМ-2018;

1:02:38 – Псевдожурналистика.