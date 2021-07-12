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Появился заключительный выпуск ЕвроПодкаста. Почему так ненавидят сборную Англии?

Появился заключительный выпуск ЕвроПодкаста. Почему так ненавидят сборную Англии?
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Финал Евро, он же финал сезона «ЕвроПодкаста». Григорий Телингатер и Евгений Марков подробно обсудили матч Англия — Италия, а также поставили оценки всем участникам Евро.

Самые-самые сборные, игроки, тренеры и фанаты. Вспоминаем, обсуждаем и уже скучаем по Евро!

Канал Гриши Телингатера
Канал Евгения Маркова

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Таймкоды выпуска:
00:00 – Неожиданный привет от сборной России;
05:17 – Много про финал – удаления, Кьеза, фарт;
21:33 – Атмосфера финала = свинство и драки;
33:23 – Кто?! Кто бил пенальти за Англию?
39:51 – Лучшие сборные Евро (даже Австрия);
45:25 – Лучшие игроки Евро (не из России);
50:21 – Лучшие тренеры Евро (хвалим Саутгейта);
53:26 – Лучшие фанаты Евро (О, Дания!);
59:33 – Как Марков получил от англичанина на ЧМ-2018;
1:02:38 – Псевдожурналистика.

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